Galatasaray şampiyonluk için sahada - Son Dakika

Galatasaray şampiyonluk için sahada

15.05.2021 00:57
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Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk için kendi maçını kazanıp, Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında alacağı skoru bekleyecek.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 81 puan topladı ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Malatya ekibi ise 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyetle topladığı 45 puanla 14. sırada yer alıyor.

Gözler İstanbul, kulaklar İzmir'de olacak

Ligde Beşiktaş ile aynı puana sahip olmasına rağmen gol averajından dolayı ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın +42, siyah-beyazlıların da +44 averajı bulunuyor. Aslan, Kartal'ın Göztepe deplasmanında galip gelmesi durumunda Yeni Malatyaspor karşısında o maçın skoruna göre artı 3 gol atması gerekecek. Galatasaray kendi maçını kazanıp, Beşiktaş puan kaybetmesi durumunda ise averaj hesabı yapmadan bu sezonun şampiyonu olacak.

Ligde 8. randevu

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 9 golüne, Yeni Malatyaspor 5 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı. Rekabette ligdeki en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla Galatasaray elde etti. İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde karşılaşmış, Galatasaray rakibini penaltılarla elemişti.

8 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, ligde bu sezon en son deplasmanda Hatayspor'a 3-0'lık skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 5 maçta da sahadan 3 puanla ayrıldı. Cimbom söz konusu müsabakalarda Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor'u mağlup ederken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray bu sezon ligde daha önce 8 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı.

İç saha karnesi

Galatasaray ligde bu sezon evinde 19 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 11 galibiyet elde ederken, 6 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Aslan 42 gol kaydederken, kalesinde 16 gol gördü. Galatasaray iç sahada son olarak Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sezon ilk kez kamp yapıldı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, takıma bu sezon ilk kez maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kamp uyguladı. Bu sezon İstanbul'daki müsabakalarda maçtan önceki son antrenmandan sonra futbolcular evlerine gidip, karşılaşma günü tesislere geliyordu. Salı günü oynanan Denizlispor maçından sonra 1 günü izinli geçiren sarı-kırmızılılarda dün yapılan ilk antrenmandan sonra kamp başladı.

7 maçta 3 ve daha fazla fark attı

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de aldığı 25 galibiyetin 7'sinde 3 ve daha fazla farkla rakibini mağlup etmeyi başardı. En farklı galibiyetini 6-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında kazanan sarı-kırmızılılar, Denizlispor'u İstanbul'da 6-1, deplasmanda 4-1, Çaykur Rizespor'u 4-0, Hatayspor, Başakşehir ve Kayserispor'u da 3-0'lık skorla yendi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Süper Lig'in oynanan 39 karşılaşmada kalesinde 35 gol gören Galatasaray, bu alan en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, ligin en iyi savunmacı ekibi olmasının yanında en çok gol atan da ikinci takım. Aslan, 87 golle lider Beşiktaş'ın ardından kaydettiği 77 golle en fazla gol atan ikinci takım olarak bulunuyor. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray şampiyonluk için sahada - Son Dakika Spor


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