Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Samsun'da Canik Belediyespor'u farklı geçti!
Son Dakika Spor Galatasaray, Samsun'da Canik Belediyespor'u farklı geçti! - Son Dakika Spor

Galatasaray, Samsun'da Canik Belediyespor'u farklı geçti!

6 saat önce

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Ergin Sarı, Onur Sönmez, Sedef YarıcıSamsun Canik Belediyespor: Nikolic 4, Dilan Çelik 2, Madden 18, Fatma Dilara Azaklı 4, Neslihan Külekçi 2, Saadet Aysu Keskin 3, Harris 15, Trajchevska, Neslihan Demir, Kayra Güler SağlamGalatasaray: Meltem Yıldızhan 4,...

Galatasaray, Samsun'da Canik Belediyespor'u farklı geçti!, System.String[]

Salon: Mustafa Dağıstanlı


Hakemler: Ergin Sarı, Onur Sönmez, Sedef Yarıcı


Samsun Canik Belediyespor: Nikolic 4, Dilan Çelik 2, Madden 18, Fatma Dilara Azaklı 4, Neslihan Külekçi 2, Saadet Aysu Keskin 3, Harris 15, Trajchevska, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam


Galatasaray: Meltem Yıldızhan 4, Miray Balotu, Şerife Alperi Onar 9, Sude Yılmaz 4, Sinem Ataş 13, Işıl Alben 5, Hartley 7, Tilbe Şenyürek 9, Mısra Albayrak 2, Macaulay 14, İnci Güçlü 2


1. Periyot: 9-24


Devre: 19-38


3. Periyot: 31-57

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Canik Belediyespor, Galatasaray, Onur Sönmez, Ergin Sarı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:32 
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