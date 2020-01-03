Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru'yu açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru'yu açıkladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru'yu açıkladı

6 saat önce

Galatasaray; Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un transferi için kulübü Leipzig, Henry Onyekuru'nun kiralanması için de kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru'yu açıkladı, System.String[]

Galatasaray; Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un transferi için kulübü Leipzig, Henry Onyekuru'nun kiralanması için de kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.""Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."


Henry Onyekuru, Galatasaray, Leipzig, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan hakem maçı durdurdu
Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek Galatasaraylı taraftarlar, Arda'nın transfer edilmesi için Mustafa Cengiz'e çağrıda bulundu Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Cenk Tosun ile ilgili girişimimiz yok

Son Dakika Haberleri
01:03 Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
00:33 La Liga'da günün öne çıkan iddaa tahminleri! Banko maçlar burada... - Son Dakika Spor
00:04 Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Cenk Tosun ile ilgili girişimimiz yok - Son Dakika Spor
23:43 Anadolu Efes'in hocası Ergin Ataman: "Devre arasında konuştuk, engelledik" - Son Dakika Spor
23:40 Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor
23:02 Enes Ünal 2 gol attı, Valladolid 1 puanı kaptı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 04:25:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru'yu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]