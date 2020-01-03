Son Dakika › Spor › Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru'yu açıkladı - Son Dakika Spor
Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru'yu açıkladı
6 saat önce
Galatasaray; Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un transferi için kulübü Leipzig, Henry Onyekuru'nun kiralanması için de kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:08 Kaynak: DHA
Galatasaray; Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un transferi için kulübü Leipzig, Henry Onyekuru'nun kiralanması için de kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.""Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Son Dakika İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan hakem maçı durdurdu Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek Galatasaraylı taraftarlar, Arda'nın transfer edilmesi için Mustafa Cengiz'e çağrıda bulundu Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Cenk Tosun ile ilgili girişimimiz yok