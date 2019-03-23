Son Dakika Haberleri: Galatasaray Seçime Gidiyor

Galatasaray Seçime Gidiyor

1 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci döneminde idari yönden ibra edilmemesi üzerine sarı kırmızılı kulüpte seçim kararı alınacak.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci döneminde idari yönden ibra edilmemesi üzerine sarı kırmızılı kulüpte seçim kararı alınacak.

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali açıdan ibra edildi ancak idari açıdan ibra edilmedi. İdari yönden ibra edilmemesi üzerine başkan Mustafa Cengiz'in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekiyor. Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre idari olarak ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz başkanlığa aday olamayacak.

Mustafa Cengiz aleyhinde çıkan ibra kararıyla birlikte, Adnan Polat'tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:18 Kaynak: DHA

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor
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