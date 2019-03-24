Son Dakika Haberleri: Galatasaray Seçime Gidiyor

Galatasaray Seçime Gidiyor

34 dakika önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi idari olarak ibra edilmediği için tüzük gereği 1 ay içinde seçim kararı alacak.

Galatasaray Seçime Gidiyor, System.String[]
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi idari olarak ibra edilmediği için tüzük gereği 1 ay içinde seçim kararı alacak. Galatasaray'ın Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Mustafa Cengiz'in ikinci dönemi oy çokluğuyla idari olarak ibra edilmedi. Bu kararın ardından tüzük gereği yönetimin 1 ay içerisinde seçim kararı almak zorunda. Tüzüğe göre seçime gidecek olan sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz, bu seçimde aday olamayacak. Tüzüğün 59. maddesinde ise şöyle:

"Aklanmayan kulüp başkanı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler."

CENGİZ İBRA EDİLMEYEN İKİNCİ BAŞKAN OLDU

Mustafa Cengiz, Adnan Polat'tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu. 2011 yılında yapılan genel kurulda idari olarak ibra edilmeyen Adnan Polat ve yöneticiler, konuyu mahkemeye taşımış ve idari yönden ibra olmamanın iptali için Galatasaray Spor Kulübü'ne dava açmıştı. İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar vermişti. Polat ve arkadaşları kararı temyize götürdü. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak Adnan Polat ve yönetimini aklamıştı.

(Oğuzhan Ort - Güven Mert Ercan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

Adnan Polat, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray Derbide Beşiktaş'ı Yendi, Avantaj Yakaladı Albayrak'tan Emre Açıklaması: Küçük Düşürmemek İçin Açıklamadık Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz İdari Açıdan İbra Edilmedi, Olağanüstü Seçime Gidilecek Cumhur İttifakı Mitingi Nedeniyle Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 09:35:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Seçime Gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]