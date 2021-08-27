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Galatasaray, Sekidika'yı Leuven'e kiraladı - Son Dakika

Galatasaray, Sekidika'yı Leuven'e kiraladı

27.08.2021 20:34
Galatasaray, Sekidika'yı Leuven'e kiraladı, System.String[]

Galatasaray, Nijeryalı oyuncusu Jesse Sekidika'yı Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven kulübüne kiraladığını açıkladı.

Galatasaray, Nijeryalı oyuncusu Jesse Sekidika'yı Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven kulübüne kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın bir senelik geçici transferi konusunda Oud-Heverlee Leuven kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulubünde başarılar dileriz" denildi.Geçtiğimiz sezonu İttifak Holding Konyaspor'da kiralık olarak geçilen Sekidika, 27 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise Galatasaray formasını 3 maçta giydi.


Galatasaray, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Sekidika'yı Leuven'e kiraladı - Son Dakika Spor


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