Galatasaray, Sekidika'yı sezon sonuna kadar Konyaspor'a kiraladı
29.01.2021 14:15
Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor'a kiraya verdi.
Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor'a kiraya verdi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260 bin avro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Konyaspor tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
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