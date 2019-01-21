Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Semih Kaya'nın Kiralanması Konusunda Sparta Prag ile Anlaşmaya Varıldığını Açıkladı.

Galatasaray, Semih Kaya'nın Kiralanması Konusunda Sparta Prag ile Anlaşmaya Varıldığını Açıkladı.

27 dakika önce

IHAAW171819-SPO/21-01-2019- Galatasaray, Semih Kaya'nın kiralanması konusunda Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Galatasaray, Semih Kaya'nın Kiralanması Konusunda Sparta Prag ile Anlaşmaya Varıldığını Açıkladı., System.String[]
IHAAW171819-SPO/21-01-2019

- Galatasaray, Semih Kaya'nın kiralanması konusunda Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 21.01.2019 17: 18: 19 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:24 Kaynak: İHA

Sparta Prag, Galatasaray, Semih Kaya, Spor
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