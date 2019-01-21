Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Semih Kaya'yı Kap'a Bildirdi

Galatasaray, Semih Kaya'yı Kap'a Bildirdi

20 dakika önce

Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'nın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Semih Kaya'yı Kap'a Bildirdi, System.String[]
Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'nın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Sparta Prag ile bu transfer için anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Semih Kaya ve kulübü Sparta Prag ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Sparta Prag, Galatasaray, Semih Kaya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Benjamin Tetteh'in Menajeri Pavek Zika: Hafta İçinde Anlaşma Olması Muhtemel Son Dakika! Galatasaray, Semih Kaya'yı Kiraladığını KAP'A Bildirdi

İngiliz Futbolcu Glen Johnson 34 Yaşında Futbolu Bıraktı Bursaspor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Hüseyin Göçek Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 17:49:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Semih Kaya'yı Kap'a Bildirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]