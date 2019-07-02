Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

1 saat önce

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti"
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:25 Kaynak: İHA
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