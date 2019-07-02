Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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- Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladıİSTANBUL - Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:31 Kaynak: İHA
- Galatasaray
, Şener Özbayraklı
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
İSTANBUL - Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na bildirdi.
Galatasaray'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti"
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