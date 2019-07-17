Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Seri için görüşmelere başladı
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray, Seri için görüşmelere başladı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, İngiliz takımı Fulham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Seri için görüşmelere başladı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, İngiliz takımı Fulham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Galatasaray, Fulham, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi Atletico Madrid, Trippier transferini resmen açıkladı Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 02:07:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Seri için görüşmelere başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]