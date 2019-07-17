Galatasaray, Seri için görüşmelere başladı
6 saat önce
Galatasaray Kulübü, İngiliz takımı Fulham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:15 Kaynak: AA
Kulübü, İngiliz takımı Fulham
'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başlandığını açıkladı.
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'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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