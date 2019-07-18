Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Seri'yi kadrosuna kattı
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Galatasaray, Seri'yi kadrosuna kattı

2 saat önce

Galatasaray Kulübü, İngiliz ekibi Fulham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray, Seri'yi kadrosuna kattı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, İngiliz ekibi Fulham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre futbolcunun kulübüne kiralama bedeli olarak net 1 milyon 500 bin avro ödenecek.
Fildişi Sahilli futbolcu ise 2019-2020 sezonu için net 2 milyon 800 bin avro sabit ücret alacak.
Galatasaray Kulübü, anlaşmaya göre 18 milyon avro karşılığında 1 Haziran 2020'ye kadar Seri'nin bonservisini satın alma opsiyonuna da sahip oldu.
Fildişi Sahili, Galatasaray, Fulham, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:49 Kaynak: AA
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