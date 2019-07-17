Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Seri'yi KAP'a bildirdi
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Galatasaray, Seri'yi KAP'a bildirdi

14 dakika önce

Galatasaray, Jean Michael Seri'nin kiralık olarak transferi konusunda Fulham kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Seri'yi KAP'a bildirdi, System.String[]
Galatasaray, Jean Michael Seri'nin kiralık olarak transferi konusunda Fulham kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a gönderdiği bildiride şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Fulham, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:11 Kaynak: DHA
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