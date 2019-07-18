Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Seri'yi resmen kiraladı
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Galatasaray, Seri'yi resmen kiraladı

2 saat önce

Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'ın Fildişili yıldızı Jean Michael Seri'yi 1 yıllığına resmen kiraladı.

Galatasaray, Seri'yi resmen kiraladı, System.String[]
Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'ın Fildişili yıldızı Jean Michael Seri'yi 1 yıllığına resmen kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1 milyon 500 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.06.2020 tarihine kadar şirketimizin 18 milyon Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2 milyon 800 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir." - İSTANBUL
Galatasaray, Fulham, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
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