Galatasaray seride durumu 1-1'e getirdi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci etap maçında Nesibe Aydın'ı 70-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci maçında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Nesibe Aydın'ı konuk etti. İlk periyodu konuk ekip 26-9 önde tamamlarken, sarı-kırmızılı ekip ikinci periyotta toparlandı ve soyunma odasına 34-30 üstün girdi. Üçüncü periyotta başa baş bir mücadele sergilenirken, Nesibe Aydın, final periyoduna 51-49 önde girdi. Son periyotta da büyük çekişme yaşanırken, Galatasaray salondan 70-68 galip ayrıldı.

Serinin üçüncü maçı 28 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Öte yandan karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de takip etti.

-İHA-