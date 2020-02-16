Galatasaray seriye bağladı, zirveye yürüyor - Son Dakika
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Galatasaray seriye bağladı, zirveye yürüyor

7 saat önce

Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle ligde üst üste 6. maçından da zaferle ayrılırken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle averajla 3. sıraya yükseldi.

Galatasaray seriye bağladı, zirveye yürüyor, System.String[]

Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle ligde üst üste 6. maçından da zaferle ayrılırken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle averajla 3. sıraya yükseldi.


Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleye istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılılar ilk yarıda hücumda etkili olamadıysa da 45. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca Cimbom sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 42'ye çıkardı ve rakiplerinin de puan kaybetmesiyle 5. sırada girdiği haftada averajla 3. sıraya yükseldi.


Aslan seriyi 6'ya çıkardı


Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye doğru ilerleyen Galatasaray, bu istatistiğini Malatya ekibi karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'u mağlup etme başarısı gösterdi.


Karşılaşmadan 3 puan alan Galatasaray, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine de moralli gidiyor.


Evinde 6 maçtır yenilmiyor


Türk Telekom Stadyum'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 1 de beraberlik aldı.


Adem Büyük'ten ligde 6. gol


Radamel Falcao'nun yokluğunda Galatasaray'da ilerideki isim olan Adem Büyük son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Yeni Malatyaspor ağlarını havalandıran Adem, ligde oynadığı son 4 maçta 5 gol kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol atarak toplamda 10 gole ulaştı.


Başarılı futbolcu bu sezon Galatasaray'ın en golcü oyuncusu konumunda da bulunuyor.


Yeni Malatyaspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Adem Büyük karşılaşmada sarı kart görmedi. Adem gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahada olabilecek.


Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao sakatlığının ardından sahalara döndü. Yeni Malatyaspor maçına yedek başlayan Kolombiyalı golcü, 81. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.


36 bin 553 seyirci maçı izledi


Galatasaray ile Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmaya taraftarın ilgisi yüksekti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 36 bin 553 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü. Yeni Malatyaspor taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı.


Öte yandan mücadelenin sona ermesinin ardından Galatasaray taraftarları gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına gönderme yaparak derbiyle ilgili tezahüratlarda bulundu. Maç sonu 3'lüsü ise Emre Akbaba çektirdi. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:09 Kaynak: İHA
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