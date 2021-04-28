Galatasaray seriyi 2-1'e getirdi

HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 81-73 mağlup etti.

HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 81-73 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip seride durumu 2-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak ve Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Salon: TOBB ETÜ Hakemler: Erşan Kartal xx, Murat Ciner xx, Ozan Gönen xx Nesibe Aydın: Merve Uygül xx 11, Snytsina xx 13, Büşra Akgün xx 11, Peddy xxx 18, Hebard xxx 16, Hülya Çoklar x 4, Simon x Başantrenör: Erman Okerman Galatasaray: Asena Yalçın xx 6, Prints xx 11, Steinberga xxxx 30, Holingsvorth xxx 13, Meltem Yıldızhan x 2, Pelin Derya Bilgiç xx 10, Russell x 4, Hruscakova x 5, Cansu Köksal x, Miray Balotu x, Sude Yılmaz x, Arifecan Vardar x Başantrenör: Efe Güven 1. Periyot: 17-20 (Galatasaray lehine) Devre: 34-45 (Galatasaray lehine) 3. Periyot: 66-57 (Nesibe Aydın lehine) - İSTANBUL

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de uygulanan Biontech aşısında ikinci doz randevuları ertelendi

Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü

Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi

Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var

Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi

Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi

Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber

Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş