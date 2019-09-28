Son Dakika Haberleri: Galatasaray, sessiz sedasız florya'ya geldi
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Galatasaray, sessiz sedasız florya'ya geldi

37 dakika önce

Derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, tesislere ulaştı.

Galatasaray, sessiz sedasız florya'ya geldi, System.String[]
Derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, tesislere ulaştı. Sarı-kırmızılı takımı tesislere girerken sadece iki taraftarın karşılaması dikkat çekti. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, takımlarının çok iyi oynamadığını belirttiler.
BELHANDA STATTA KALDI VE TAKIMDAN AYRI ARAÇLA AYRILDI
Öte yandan takım Florya'ya ulaştığında Belhanda, hala stattaydı. Faslı oyuncu, takımdan ayrı tek başına ve gecikmeli olarak stattan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Galatasaray takım otobüsünün tesislere gelişi
-İki taraftarın karşılaması ve açıklamalar yapması
-Belhanda'nın tek başına stattaki görüntüleri


- İstanbul
Younes Belhanda, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:26 Kaynak: DHA
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