Galatasaray, sessiz sedasız florya'ya geldi
37 dakika önce
Derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, tesislere ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:26 Kaynak: DHA
Derbide Fenerbahçe
ile 0-0 berabere kalan Galatasaray
, tesislere ulaştı. Sarı-kırmızılı takımı tesislere girerken sadece iki taraftarın karşılaması dikkat çekti. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, takımlarının çok iyi oynamadığını belirttiler.
BELHANDA STATTA KALDI VE TAKIMDAN AYRI ARAÇLA AYRILDI
Öte yandan takım Florya'ya ulaştığında Belhanda, hala stattaydı. Faslı oyuncu, takımdan ayrı tek başına ve gecikmeli olarak stattan ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Galatasaray takım otobüsünün tesislere gelişi
-İki taraftarın karşılaması ve açıklamalar yapması
-Belhanda'nın tek başına stattaki görüntüleri
- İstanbul
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