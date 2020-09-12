Galatasaray sezona 3 puanla başladı

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Bahattin Şimşek
, İbrahim Bozbey
, İlker TakpakGALATASARAY: Fatih
, Omar, Luyindama (Dk. 66 Donk), Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre (Dk. 80 Jimmy Durmaz
), Feghouli (Dk. 67 Ömer), Arda (Dk. 66 Babel
), Falcao
(Dk. 87 Diagne)GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Morais, Sousa (Dk. 55 Furkan), Kubilay (Dk. 46 Jefferson), Kenan (Dk. 46 Enver Cenk
), Güray (Dk. 65 Zvonimir Kozulj), Maxim
(Dk. 70 Muhammet), RibeiroGOLLER: Dk. 8 (P) ve Dk. 40 Falcao, Dk. 28 Emre (Galatasaray
) - Dk. 53 Andre (Gaziantep
FK)SARI KARTLAR: Luyindama, Belhanda (Galatasaray) - Kubilay, Morais, Jefferson (Gaziantep FK)Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadele Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.6'ncı dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Feghouli'nin, sağ çaprazdan çektiği şutta top Kubilay'a çarptı. Pozisyon sonrası VAR'a başvuran Bahattin Şimşek, beyaz noktayı gösterdi.8'inci dakikada topun başına geçen yıldız oyuncu Falcao, meşin yuvarlağı sol köşeye göndererek ağlarla buluşturdu: 1-0.15'inci dakikada sol kanatta Arda'nın pasında topla buluşan Saracchi, topu içeriye çevirdi. Defanstan seken top Arda'nın önünde kaldı. Arda pasında defanstan seken top penaltı noktası üzerindeki Belhanda'nın önünde kaldı. Belhanda'nın şutunda top kalecide kaldı.18'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Güray'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Fatih son anda kornere çeldi.28'inci dakikada Falcao ile yaptığı paslaşma sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç
'ın, topun dibine girerek uzak kale direğine gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0.32'nci dakikada orta alanda topla buluşan Djilobodji, Kenan ile paslaşması sonrasında ceza alanına girmeden çektiği şutta top az farkla sol kale direği dibinden auta çıktı.34'üncü dakikada orta alandan Belhanda'nın havadan pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Feghouli'nin bomboş pozisyonda şutunda açıyı iyi kapatan kaleci Günay, topu kornere göndermeyi başardı.35'inci dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı kornerde altıpas üzerinde Luyindama'nın kafa vuruşunu kaleci çelmeyi başardı. Ardından yaşanan pozisyonda defanstan seken topta ceza sahası içinde topla buluşan Feghouli'nin şutunu da kaleci Günay sağ kale direği dibinden çıkarmayı başardı.40'ıncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli'nin yerden sert ortasında ceza sahası içinde boş durumda olan Falcao topu ağlarla buluşturdu: 3-0.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.53'üncü dakikada Güray'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Andre'nin sert şutu ağlarla buluştu: 3-1.61'inci dakikada ceza sahası içinde sağ tarafta Falcao'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay'dan döndü. Dönen top Arda'nın önünde kaldı. Arda'nın bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.63'üncü dakikada Omar'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topta Falcao, altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunu Günay son anda köşeden çıkardı.90+2'nci dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak oyun alanına döndü.Karşılaşmada başka gol olmadı, ev sahibi ekip mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.FALCAO YILDIZLAŞTIGalatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyerek göz doldurdu. 34 yaşındaki futbolcu, 8'inci dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 40'ıncı dakikada sarı-kırmızılı ekibin üçüncü golünü attı. Falcao ayrıca, 28'inci dakikada Emre Kılınç'a gol pasını veren isim oldu.EMRE KILINÇ, GALATASARAY KARİYERİNE GOLLE BAŞLADITeknik direktör Fatih Terim
'in ilk 11'de şans verdiği Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta golünü attı. Karşılaşmanın 28'inci dakikasında Falcao'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre'nin rahat pozisyondaki şutunda top ağlarla buluştu.GÜNAY GÖZYAŞLARINI TUTAMADIMaçın ilk yarısında kalesinde 3 gol gören Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç
, soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadı. Bir süre sahada kalan 29 yaşındaki file bekçisi, ardından soyunma odasına gitti. - İstanbul