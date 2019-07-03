Galatasaray sezonu açıyor
47 dakika önce
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın başlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:36 Kaynak: DHA
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın başlıyor.
Yeni sezon öncesi teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 4 Temmuz Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek olan sarı kırmızılılarda ilk iki gün sağlık kontrolleri yapılacak. Sezon hazırlıklarının ilk bölümü 4-14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da olacak. İki günlük iznin ardından 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Seefeld kasabasında yurt dışı kamp çalışmalarına başlayacak olan Galatasaray, Avusturya'daki bir haftalık kamp süresi sonrası 23 Temmuz Salı günü Türkiye'ye dönecek.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sezon öncesi maç ve takip eden hazırlık dönemi ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacak.
- İstanbul
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