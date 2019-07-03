Son Dakika Haberleri: Galatasaray sezonu açıyor
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray sezonu açıyor

47 dakika önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın başlıyor.

Galatasaray sezonu açıyor, System.String[]

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın başlıyor.
Yeni sezon öncesi teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 4 Temmuz Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek olan sarı kırmızılılarda ilk iki gün sağlık kontrolleri yapılacak. Sezon hazırlıklarının ilk bölümü 4-14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da olacak. İki günlük iznin ardından 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Seefeld kasabasında yurt dışı kamp çalışmalarına başlayacak olan Galatasaray, Avusturya'daki bir haftalık kamp süresi sonrası 23 Temmuz Salı günü Türkiye'ye dönecek.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sezon öncesi maç ve takip eden hazırlık dönemi ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacak.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:36 Kaynak: DHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray Diagne, Suudi Arabistan'a değil İtalya'ya gitmek istiyor Ali Koç'tan transfer ve UEFA açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:24:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray sezonu açıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]