Galatasaray sezonu açıyor - Son Dakika

Galatasaray sezonu açıyor

Galatasaray Kulübünden alınan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılılar, sağlık kontrolleri ve performans testlerinin ardından akşam saatlerinde sezonun ilk antrenmanını yapacak.

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Galatasaray Kulübünden alınan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılılar, sağlık kontrolleri ve performans testlerinin ardından akşam saatlerinde sezonun ilk antrenmanını yapacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:36

Son Dakika Spor Galatasaray sezonu açıyor - Son Dakika Spor
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