Galatasaray sezonu Gaziantep FK karşısında açıyor - Son Dakika

Galatasaray sezonu Gaziantep FK karşısında açıyor

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK ile bugüne kadar ligde iki kez karşılaştı.

Galatasaray sezonu Gaziantep FK karşısında açıyor, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK ile bugüne kadar ligde iki kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 1 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere bitti.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geçiren sarı-kırmızılılar, bugün son antrenmanını yaparak maç hazırlıklarını tamamlayacak.

3 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray hazırlık döneminde 3 maç oynadı. Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık müsabakasında İstanbulspor'u 1-0, ikinci karşılaşmada da Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederken, üçüncü ve son mücadelede ise Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

LİGDEKİ 3. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 1 galibiyet alırken, 1 maç da sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı.

7 FUTBOLCU TRANSFER ETTİ

Galatasaray yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna 7 futbolcuyu dahil etti. Sarı-kırmızılılar bu kapsamada Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna kattı.

5 HAFTA İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK

Galatasaray, Süper Lig'de ilk 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak. Sarı-kırmızılılar, ilk hafta evinde Gaziantep FK ile oynadıktan sonra ikinci hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile, üçüncü hafta sahasında derbide Fenerbahçe ile, dördüncü hafta deplasmanda Kasımpaşa ile ve beşinci hafta da evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

DÜDÜK BAHATTİN ŞİMŞEK'TE

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Aydın Bölgesi hakemi olan Bahattin Şimşek, kariyerinde ilk kez sarı-kırmızılıların maçında düdük çalacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Gaziantep, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray sezonu Gaziantep FK karşısında açıyor - Son Dakika Spor

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