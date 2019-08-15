Son Dakika Haberleri: Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli'ye geldi
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Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli'ye geldi

1 saat önce

- Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli'ye geldiDENİZLİ - Galatasaray, Süper Lig'in açılışında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maç için Denizli'ye geldi.

- Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli'ye geldi
DENİZLİ - Galatasaray, Süper Lig'in açılışında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maç için Denizli'ye geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka için Çardak Havaalanı'na geldi. Havaalanında Galatasaray kafilesini birçok sarı-kırmızılı taraftar çiçeklerle karşıladı. Yoğun sevgi gösterisi nedeniyle bazı futbolcular takım otobüsüne binmekte güçlük çekerken, taraftarlar tezahüratlarla desteklerini gösterdi. Kafilenin takım otobüsüne binmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, Pamukkale ilçesinde konaklayacağı otele doğru yola çıktı.
Sarı-kırmızılıların kafilesinde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.
Galatasaray, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:35 Kaynak: İHA
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