Son Dakika Haberleri: Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli'ye geldi
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Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli'ye geldi

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in açılışında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maç için Denizli'ye geldi.

Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli'ye geldi, System.String[]
Galatasaray, Süper Lig'in açılışında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maç için Denizli'ye geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka için Çardak Havaalanı'na geldi. Havaalanında Galatasaray kafilesini birçok sarı-kırmızılı taraftar çiçeklerle karşıladı. Yoğun sevgi gösterisi nedeniyle bazı futbolcular takım otobüsüne binmekte güçlük çekerken, taraftarlar tezahüratlarla desteklerini gösterdi. Kafilenin takım otobüsüne binmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, Pamukkale ilçesinde konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Sarı-kırmızılıların kafilesinde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı. - DENİZLİ
Galatasaray, Denizlispor, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:38 Kaynak: İHA
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