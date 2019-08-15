Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli'ye geldi

Galatasaray
, Süper Lig'in açılışında Yukatel Denizlispor
ile deplasmanda oynayacağı maç için Denizli'ye geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka için Çardak
Havaalanı'na geldi. Havaalanında Galatasaray kafilesini birçok sarı-kırmızılı taraftar çiçeklerle karşıladı. Yoğun sevgi gösterisi nedeniyle bazı futbolcular takım otobüsüne binmekte güçlük çekerken, taraftarlar tezahüratlarla desteklerini gösterdi. Kafilenin takım otobüsüne binmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, Pamukkale
ilçesinde konaklayacağı otele doğru yola çıktı.
Sarı-kırmızılıların kafilesinde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
da yer aldı. - DENİZLİ