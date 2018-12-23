Galatasaray, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı
1 saat önce
Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yendi.
Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor
'u 4-2 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:03
Galatasaray, İlk Yarıyı Galibiyetle Kapattı! Galatasaray 4-2 Sivasspor
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