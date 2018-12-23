Son Dakika Haberleri: Galatasaray, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı

Galatasaray, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı

1 saat önce

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yendi.

Galatasaray, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı, System.String[]
Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:03 

Sivasspor, Ekonomi
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