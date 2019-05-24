Son Dakika Haberleri: Galatasaray Sivas'a geldi

Galatasaray Sivas'a geldi

2 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'in son haftasında bugün saat 21.00'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Sivas'a geldi.

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SPOR Toto Süper Lig'in son haftasında bugün saat 21.00'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Sivas'a geldi. 
Ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı için hava yoluyla Sivas'a ulaştı. Sarı kırmızılı kafileyi Nuri Demirağ Havalimanı'nda az sayıda taraftarlar karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim'e çiçek takdim edilirken, taraftarlar da oyuncularla fotoğraf çektirdi. Oyuncular ve teknik heyet daha sonra otobüse binerek dinlenmek üzere otele geçti.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:49 Kaynak: DHA
Galatasaray, Sivas, Spor
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