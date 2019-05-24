Galatasaray Sivas'a geldi
2 saat önce
SPOR Toto Süper Lig'in son haftasında bugün saat 21.00'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Sivas'a geldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:49 Kaynak: DHA
SPOR Toto Süper Lig'in son haftasında bugün saat 21.00'da Demir Grup Sivasspor
ile karşılaşacak olan Galatasaray
, Sivas'a geldi.
Ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı için hava yoluyla Sivas'a ulaştı. Sarı kırmızılı kafileyi Nuri Demirağ
Havalimanı'nda az sayıda taraftarlar karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim
'e çiçek takdim edilirken, taraftarlar da oyuncularla fotoğraf çektirdi. Oyuncular ve teknik heyet daha sonra otobüse binerek dinlenmek üzere otele geçti.
- Sivas
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