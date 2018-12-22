Galatasaray Sivasspor'a Hazır
18 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de yarın evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de yarın evinde Sivasspor
ile karşılaşacak olan Galatasaray
hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde Teknik Direktör Fatih Terim
gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra pas destek çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenmanda Emre Akbaba
, fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü. Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:41 Kaynak: İHA
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