Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana salondaki core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra kumda kuvvet ve ısınma hareketleri gerçekleştirildi.


İdmanın ana bölümünde 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 çift kale maç yapan sarı-kırmızılılar antrenmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Mario Lemina ise kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.


Yarın günü izinli geçirecek olan Galatasaray, Sivas maçı hazırlıklarını çarşamba günü saat 12.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avrupa'da, 2020'de oynadığı tüm maçları kazanan tek takım Galatasaray
Galatasaray-Gençlerbirliği maçında şehitlerimiz anılırken, Linnes'in eşi gözyaşlarını tutamadı Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlayacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:07:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]