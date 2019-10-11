Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

2 saat önce

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve şut çalışması ile devam etti. İdmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Galatasaray, DG Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Steven Nzonzi ayrılık iddialarına cevap verdi: Bir yere gitmiyorum
Mehmet Ekici, Kasımpaşa ile anlaştı Denizlispor, Tolunay Kafkas ile anlaşamadı! 4 aday daha var Tuncay Şanlı'dan Falcao yorumu: Şoke olmuş durumda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:41:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]