Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların salonda yaptıkları çalışmalarla başladıkları belirtildi. Saha bölümünde ise pas ağırlıklı bir çalışma yapan sarı-kırmızılı futbolcuların, yenilenme koşusuyla antrenmanı tamamladıkları kaydedildi.

Açıklamada, milli takımlarda bulunan Fernando Muslera, Ryan Babel, Ömer Bayram, Florin Andone, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli'nin antrenmana katılmadığı ifade edildi.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildiği, Mario Lemina'nın ise tedavisinin ardından takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı aktarıldı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.