Son Dakika Haberleri: Galatasaray, sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

50 dakika önce

Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, sivasspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlayıp, sahada yapılan dinamik ısınma ile devam etti. Çalışmanın ana bölümünde ise hedefsiz pas oyunu ve hedefli pas oyunu oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Milli takımlarda bulunan Fernando Muslera, Ryan Babel, Ömer Bayram, Florin Andone, Christian Luyindama ve Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli antrenmanda yer almadı.

Öte yandan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edilirken, Mario Lemina da takım ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:44 Kaynak: DHA
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