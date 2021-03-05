Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında 7 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı belirtildi.

MKE Ankaragücü maçında tam süre görev alan oyuncuların daha sonra yenilenme çalışması yaptığı, diğer futbolcuların ise sınırlı alanda çift kale oyun oynadığı aktarıldı.

Tedavisi tamamlanan Marcelo Saracchi'nin antrenmanda takımla çalıştığı, Emre Taşdemir'in ise sahaya dönüş çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.