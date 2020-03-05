Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salon çalışmasının ardından sahada ısınma hareketleri yaptığı bildirildi.

Dar alan oyunlarıyla devam edilen antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik kurallı çift kale çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Sivasspor, 8 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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