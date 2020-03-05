Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde 5'e 5 dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik kurallı çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:13 Kaynak: İHA
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