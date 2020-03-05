Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde 5'e 5 dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik kurallı çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(İHA)