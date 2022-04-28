Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

28.04.2022 21:14
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pozisyon alma gerçekleştirildi. Antrenman çift kale taktik çalışmasıyla tamamladı. U19 takımından Yusuf Erdem Gümüş de idmanda yer aldı

Öte yandan sakatlığı bulunan Marcao'nun tedavisine devam edildi. Dün yapılan antrenmanda arka adalesinde ağrı hisseden Omar Elabdellaoui'nin ise yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi ve tedavisine başlandı.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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