Galatasaray evinde 5 maç sonra kaybetti - Son Dakika
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Galatasaray evinde 5 maç sonra kaybetti

01.05.2022 22:36
Galatasaray evinde 5 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Sivasspor maçıyla Spor Toto Süper Lig'de evinde 5 maç sonra kaybetti.

Galatasaray, Sivasspor maçıyla Spor Toto Süper Lig'de evinde 5 maç sonra kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla aslan evinde 5 maç sonra kaybetti. Cimbom bu süreçte Kayserispor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'u da yenmişti.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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