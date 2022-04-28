Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti - Son Dakika
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Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti

28.04.2022 21:16
Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmanın 4. hakemi değişti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmanın 4. hakemi değişti.

TFF'den hakem değişikliğiyle ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında Galatasaray - Sivasspor takımları arasında oynanacak olan müsabakada 4. hakem değişikliği yapıldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanacak maçta 4. hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un sağlık sorunları sebebiyle yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Ozan Ergün 4. hakem olarak görev yapacaktır" denildi.

(İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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