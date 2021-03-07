Galatasaray-Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da ABD'li futbolcu Tyler Boyd, müsabakanın Sivasspor ve aynı zamanda eski takımı Beşiktaş için de çok önemli olduğunu belirterek, bir puan aldıkları için mutluluk duyduğunu söyledi.

Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan ve ara transfer döneminde sezon sonuna kadar Demir Grup Sivasspor'a kiralanan Boyd, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili görüşlerini aktaran Boyd, "Müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ve aynı zamanda Beşiktaş için de çok önemli bir maçtı. Sivasspor'a puan kazandırmış olduk. Bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Boyd, performansıyla ilgili, "Zorlu bir maçtı. Saha şartları da zordu. Krediyi tamamen takıma vermek lazım. Sadece benim golüm değil takım olarak çok güzel bir performans sergiledik. Savaştık ve bu beraberliği elde ettik." diye konuştu.