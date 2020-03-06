Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alan oyunlarıyla devam edilen antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak sarı-kırmızılı takım, idmandan sonra Sivas'a gidecek ve kampa girecek.

Galatasaray, Sivasspor, 8 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:32 Kaynak: AA
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