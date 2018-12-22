Galatasaray, Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
6 saat önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Demir Grup Sivasspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall
Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra 8v8v8 pas destek çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sakatlığı devam eden Emre Akbaba
ise fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 19.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:20 Kaynak: DHA
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