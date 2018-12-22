Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

6 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra 8v8v8 pas destek çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sakatlığı devam eden Emre Akbaba ise fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 19.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:20 Kaynak: DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sivasspor, Spor
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