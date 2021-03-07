Galatasaray son 2 maçta 5 puan kaybetti
07.03.2021 21:14
Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinden sonra Galatasaray, son 2 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 5 puan kaybetti.
Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinden sonra Galatasaray, son 2 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 5 puan kaybetti.
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, böylece son 2 mücadelede 5 puan kaybetmiş oldu. Cimbom, MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Aslan bu iki karşılaşmadan önce 8 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 58'e çıkardı ve lider girdiği haftada 60 puanlı Beşiktaş'ın gerisine düştü ve ikinci sırada yer aldı.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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