Galatasaray son 4 maçta 8 puan kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 8 puan kaybetti.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Ligde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından sarı-kırmızılılar oynadığı son 4 mücadelede 8 puan bıraktı. Cimbom bu süreçte, MKE Ankaragücü ve Rizespor'a yenilirken, Sivasspor ile de berabere kaldı. Bu süreçte sadece Kayserispor'u mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 61 puanda kalan Galatasaray zirve yarışında büyük yara almış oldu. - İSTANBUL