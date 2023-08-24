Galatasaray, Son Dakika Golüyle Molde'yi Yendi - Son Dakika

Galatasaray, Son Dakika Golüyle Molde'yi Yendi

Galatasaray, Son Dakika Golüyle Molde\'yi Yendi
Son Güncelleme: 24.08.2023 00:30

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanına konuk olan Galatasaray, son dakika golüyle 3-2 galip geldi. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan sarı-kırmızılılar, maçın son anlarında Icardi'nin harika asistiyle Fredrik Midtsjoe'nun golüyle galibiyeti elde etti.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanına konuk olan temsilcimiz Galatasay'ın 3. golü Fredrik Midtsjoe'den geldi. Norveçli futbolcuya asist'i Icardi yaptı.

ASLAN SON ANDA GÜLDÜ

Mücadelede 1-0 yenik düşen sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz uzatma anlarına 2-2 girdiği maçtan son dakika golüyle 3-2 galip ayrıldı.

ICARDI'DEN HARİKA ASİST

Takımın yıldızı Icardi, 90+3'te kaleciyi çalımlayarak müsait pozisyondaki Fredrik Midtsjoe'ye harika bir pas attı. Midtsjoe ise bu ikramı boşa çevirmedi ve boş kaleye topu yolladı.

İşte o gol;

Önce attı sonra attırdı! Icardi çok büyük oynuyor
Önce attı sonra attırdı! Icardi çok büyük oynuyor
Önce attı sonra attırdı! Icardi çok büyük oynuyor
Önce attı sonra attırdı! Icardi çok büyük oynuyor
Önce attı sonra attırdı! Icardi çok büyük oynuyor

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Galatasaray, Son Dakika Golüyle Molde'yi Yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Son Dakika Golüyle Molde'yi Yendi - Son Dakika
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