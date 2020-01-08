Galatasaray son dakika transfer haberleri | Luyindama'nın yerine o geliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray son dakika transfer haberleri | Luyindama'nın yerine o geliyor - Son Dakika Spor

Galatasaray son dakika transfer haberleri | Luyindama'nın yerine o geliyor

6 saat önce

Galatasaray'da ayrılık! Lyon'a 'evet' dedi!

Galatasaray son dakika transfer haberleri | Luyindama'nın yerine o geliyor, System.String[]

Galatasaray'da ayrılık! Lyon'a 'evet' dedi!


Galatasaray'da bekleneni veremeyen Jean Michel Seri ile prensipte anlaşma sağlayan Lyon, bu transferi Ocak ayında bitirmek için Fulham'la bonservis pazarlıklarına başladı. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenilirken, söz hakkı ise Seri ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Galatasaray'da. Teknik direktör Fatih Terim, takımda kalmasını istediği 29 yaşındaki futbolcuya göre ikinci yarı planlarını yapıyor. Ancak Türkiye Ligi'ne uyum sağlayamayan Fildişili yıldız, Lyon'dan gelen uzun süreli kontrat fırsatını değerlendirmek istiyor. Transferde önceliği stopere veren Galatasaray'da Seri'nin durumuna göre orta saha takviyesine karar verilecek. (Sabah)


Galatasaray, Fulham, Lyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:34 
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