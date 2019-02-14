Son Dakika Haberleri: Galatasaray Son Maça Göre 1 Değişiklik Yaptı

Galatasaray Son Maça Göre 1 Değişiklik Yaptı

19 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica karşılaşmasında Trabzonspor maçının 11'ine göre 1 değişlik yaptı ve Donk'un yerine Fernando'ya şans verdi.

Galatasaray Son Maça Göre 1 Değişiklik Yaptı, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica karşılaşmasında Trabzonspor maçının 11'ine göre 1 değişlik yaptı ve Donk'un yerine Fernando'ya şans verdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında sahasında Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı karşılaşmada son lig maçına göre 1 değişiklik yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim, Trabzonspor ile oynanan maçın 11'ine göre sadece Donk'un yerine Fernando'ya göre verdi. Sarı-kırmızılılar, Muslera, Martin Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne 11 ile galibiyet arayacak.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, Mariano, Ahmet, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Ryan Donk ve Yunus Akgün bulunuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:22 Kaynak: İHA

Fatih Terim, Benfica, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Benfica'yı Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu Ünlü Oyuncunun 26 Çocuğu ve 8 Tane Torunu Olduğu Ortaya Çıktı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç Federasyon Başkanı Olsun Almanya'dan EURO 2024 İtirafı: Şampiyona, Türkiye'ye Siyasi Nedenlerden Dolayı Verilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 20:41:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Son Maça Göre 1 Değişiklik Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]