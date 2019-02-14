Galatasaray Son Maça Göre 1 Değişiklik Yaptı
19 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica karşılaşmasında Trabzonspor maçının 11'ine göre 1 değişlik yaptı ve Donk'un yerine Fernando'ya şans verdi.
Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, Benfica
karşılaşmasında Trabzonspor
maçının 11'ine göre 1 değişlik yaptı ve Donk'un yerine Fernando'ya şans verdi.
Galatasaray, UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu ilk maçında sahasında Portekiz
ekibi Benfica ile oynayacağı karşılaşmada son lig maçına göre 1 değişiklik yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim, Trabzonspor ile oynanan maçın 11'ine göre sadece Donk'un yerine Fernando'ya göre verdi. Sarı-kırmızılılar, Muslera
, Martin Linnes
, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Badou Ndiaye
, Younes Belhanda
, Sofiane Feghouli
, Henry Onyekuru
ve Mbaye Diagne 11 ile galibiyet arayacak.
Yedeklerde ise İsmail Çipe, Mariano, Ahmet, Selçuk İnan
, Sinan Gümüş
, Ryan Donk
ve Yunus Akgün
bulunuyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:22 Kaynak: İHA
Galatasaray, Benfica'yı Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Ünlü Oyuncunun 26 Çocuğu ve 8 Tane Torunu Olduğu Ortaya Çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç Federasyon Başkanı Olsun
Almanya'dan EURO 2024 İtirafı: Şampiyona, Türkiye'ye Siyasi Nedenlerden Dolayı Verilmedi