Son Dakika Haberleri: Galatasaray son periyotta açıldı! Elazığ İl Özel İdare karşısında...
Son Dakika Spor Galatasaray son periyotta açıldı! Elazığ İl Özel İdare karşısında...

Galatasaray son periyotta açıldı! Elazığ İl Özel İdare karşısında...

6 saat önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Alican AlıcıGalatasaray: Işıl Alben 4, Hartley 36, Macaulay 6, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 6, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 7, İnci Güçlü 2Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 10, Willams 22, Kübra...

Galatasaray son periyotta açıldı! Elazığ İl Özel İdare karşısında..., System.String[]

Salon: Ahmet Cömert


Hakemler: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Alican Alıcı


Galatasaray: Işıl Alben 4, Hartley 36, Macaulay 6, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 6, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 7, İnci Güçlü 2


Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 10, Willams 22, Kübra Erat 15, Ervin 6, Vaughn 7, Manolya Kurtulmuş 6, Miray Şahin, Slonjsak


1. Periyot: 11-23


Devre: 33-40


3. Periyot: 46-50


Beş faulle oyundan çıkan: 36.20 Nihan Demirkol (Birevim Elazığ İl Özel İdare)


Galatasaray, ligde oynadığı 4. maçını da kazanırken, Elazığ temsilcisi ilk yenilgisini aldı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Tekin Özübir, Galatasaray, Işıl Alben, Elazığ, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mustafa Cengiz'den sürpriz Fatih Terim açıklaması
Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 01:04:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray son periyotta açıldı! Elazığ İl Özel İdare karşısında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]