Galatasaray sonunda güneşi gördü

İlk 3 resmi maçında galibiyetle tanışamayan Sarı-kırmızılılar, şanssızlığını İskoçya'da kırdı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup edip play-off turuna çıkarak derin bir nefes aldı. Sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığı maçlarla açan ve PSV Eindhoven karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki St. Johnstone karşılaşmasında da basit hataların kurbanı olmuş ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. Galatasaray, İskoçya'da tur atlayarak yeni bir sayfa açarken, Süper Lig'in başladığı haftada Giresunspor deplasmanı öncesi de moral buldu.

KEREM IŞILDIYOR

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu , Galatasaray'ın İskoçya'da attığı 4 golün 3'üne doğrudan katkı yaptı. 1 gol, 2 asistle oynayan Kerem, karşılaşmanın yıldızı olup yerini sağlamlaştırdı. FEGHOULI GERİ DÖNDÜGalatasaray yönetiminin satış listesine koyduğu Sofiane Feghouli , teknik direktör Fatih Terim 'in verdiği şansı iyi kullandı. Cezayirli futbolcu Galatasaray'ı rahatlatan golü atarak kredisini artırdı.BASİT HATALARA ÇARE ARANIYORGalatasaray turu geçse de teknik heyet maçtan önemli derslerin çıkarılması fikrinde. Savunmadaki basit hatalar yine can sıkarken, Fatih Terim bir daha benzer hataların tekrarlanmamasını istedi.ORTA SAHA MEMNUN ETTİYeni transferlerden Berkan Kutlu ile Taylan Antalyalı 'nın performansları da teknik heyeti sevindirdi. Ayrıca iki oyuncunun saha içerisindeki uyumu da gelecek adına umut verdi.DIAGNE FORMAYI KAPTIGalatasaray'da gönderilmesi en muhtemel adaylardan biri olarak görülen Mbaye Diagne , St. Johnstone maçında perdeyi açan isim olurken, şu an Mostafa Mohamed 'den daha formda görülüyor. Tecrübeli golcü, Sarı-kırmızılılarda son süreçte bir numaralı santrfor haline geldi.

Öte yandan kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bir sonraki turda oynanacak Randers maçında forma giyebilecek.