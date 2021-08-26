Üye Girişi
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de - Son Dakika

Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de

26.08.2021 01:00

Galatasaray takımdan ayrılacak futbolcular için çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir gidecek futbolcular listesinde zirvede yer alan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kulübü sevindirecek kararı sonunda verdi. Kolombiyalı futbolcu, MLS ekibi Inter Miami'yle anlaşmaya vardı. Transferin bu hafta sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken, sarı-kırmızılılar maaşı yüksek futbolcularla yollarını ayırarak mali yükün bir kısmından kurtulmak istiyor. Aslan'ın takımdan göndermeyi en çok istediği isim olan ve kulüpte en fazla maaş alan futbolcuların başında gelen Radamel Falcao'dan sevindiren haber geldi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU DEVAM EDİYOR

Akşam'ın haberine göre; Falcao, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami ile prensip anlaşmasına vardı. Yapılan son görüşmeler olumlu devam ediyor. Transferin bu hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de

Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi 00:27 Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 1997 yılında kurulan Sheriff, Dinamo Zagreb'i eleyerek grup aşamasına kaldı 00:05 Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 1997 yılında kurulan Sheriff, Dinamo Zagreb'i eleyerek grup aşamasına kaldı Biontech aşısının üçüncü dozu koronavirüse karşı korumayı 3 kattan fazla arttıracak 23:25 Biontech aşısının üçüncü dozu koronavirüse karşı korumayı 3 kattan fazla arttıracak
Son Dakika: Taliban'ın Kabil Havalimanı için istediği teknik destek talebine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yeşil ışık 22:20 Son Dakika: Taliban'ın Kabil Havalimanı için istediği teknik destek talebine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yeşil ışık Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti 22:04 Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Sakatlıklarla başı dertte olan ünlü futbolcu Wilshere'ı kimse takımında istemedi! Çocuklarına durumu bir türlü açıklayamıyor 21:54 Sakatlıklarla başı dertte olan ünlü futbolcu Wilshere'ı kimse takımında istemedi! Çocuklarına durumu bir türlü açıklayamıyor
Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık 20:31 Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi 19:38 Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi

Son Dakika Haberleri
19:05 Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım
18:55 Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transfer için atağa geçti
18:28 Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı
18:24 Beşiktaş Başkanı Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı, Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a talip olduk
17:47 Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm, kızdım bağırdım
17:31 Son Dakika: Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da! Bonservisi için 3.5 milyon euro bedel ödenecek
17:30 9 yaşındaki küçük çocuğa araç kullandıran babaya ceza kesildi! Savunması olaydan daha fena
17:16 Beşiktaş ve Gaziantep FK arasında geçen karşılaşması sırasında yere yığılan N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek
17:09 TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor
16:59 Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak         
00:33
Didem Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Didem Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı         
00:20
Almanya Kupası ilk tur maçında Bayern Münih, Bremer SV'yi 12-0 yendi! 24 yıl sonra bir ilk yaşandı Almanya Kupası ilk tur maçında Bayern Münih, Bremer SV'yi 12-0 yendi! 24 yıl sonra bir ilk yaşandı         
23:38
Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın         
23:06
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Ev arkadaşını öldüren genç, yakınlarına mesaj attıktan sonra kendi canına kıydı Ev arkadaşını öldüren genç, yakınlarına mesaj attıktan sonra kendi canına kıydı         
21:59
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar         
20:47
Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık         
20:01
Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:22
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Canlı yayında yaptığı Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 02:19:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement